تفاصيل الإجتماع الفني الخاص بمباراة الأهلي وجورماهيا الكيني



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

عقد اليوم الجمعة الاجتماع الفني الخاص بمباراة الأهلي، أمام نظيره جورماهيا الكيني، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر إقامة مباراة الأهلي أمام جورماهيا الكيني غداً، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت، على ستاد "القاهرة الدولي"، في إياب دور الـ 32 بدوري أبطال أفريقيا.

وشهد الاجتماع من جانب النادي الأهلي حضور كلا من سمير عدلي المدير الإداري، وائل محمد وأحمد فوزي وكرم محمد الإداريون بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وأسفر الاجتماع الفني الخاص بالمباراة، على أن يرتدي النادي الأهلي القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، بينما يرتدي حارس المرمى اللون الفسفوري، فيما يرتدي فريق جورماهيا اللون الأخضر بشكل كامل، على أن يكون طقم حارس المرمى باللون البنفسجي.

ويذكر أن الأهلي، تمكن من تحقيق الفوز في مباراة الذهاب على حساب جورماهيا الكيني، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل.

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