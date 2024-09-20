على طريقة إمام عاشور.. لاعبة الزمالك تنتقل إلى الأهلي (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

انتقلت أمل حسين لاعبة الفريق الأول لكرة القدم النسائية بنادي الزمالك، إلى سيدات الأهلي، بعد أقل من شهر من انضمامها إلى صفوف الأبيض، وقبل بداية الموسم الجديد.

ونشرت اللاعبة، صورتها من تدريبات الأهلي والزمالك، على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتبت: "الحمد لله علي كل حال"، ولكن لم يعلن الأهلي عن إتمام الصفقة حتى الآن، ومازالت اللاعبة تضع عبارة "لاعبة للزمالك"، على حسابها الرسمي.

وفي أغسطس الماضي، نجح الزمالك في التعاقد مع أمل حسين، من نادي البيرق السعودي للسيدات، ونشرت اللاعبة أكثر من صورة من تدريبات الفريق.

وكان إمام عاشور لاعب الزمالك، أبرز المنتقلين من القلعة البيضاء إلى الأهلي، خلال آخر عامين، وذلك بعدما انضم إلى ميتلاند الدنماركي، ثم عاد إلى الأحمر.

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