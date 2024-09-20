فورمولا واحد: فيرستابن يتعرّض لعقوبة بسبب "كلمة بذيئة"

الرياص - اسماء السيد - سنغافورة : تعرّض سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن بطل العالم ثلاث مرات تواليا لعقوبة من قبل الإتحاد الدولي للسيارات (فيا) بسبب استخدامه كلمات نابية خلال مؤتمر صحافي مخصص لجائزة سنغافورة الكبرى.

وقالت لجنة حكام الاتحاد الدولي للسيارات إن سائق ريد بول سيكون ملزما الآن "إنجاز بعض أعمال المصلحة العامة"، بعد أن استخدم كلمة بذيئة في المؤتمر الصحافي للسائقين الخميس والذي كان يُنقل بشكل مباشر على الهواء.

واستُدعي فيرستابن للمثول امام لجنة الحكام بعد نهاية الحصة الاولى من التجارب الحرّة الجمعة حيث تم مراجعة النص الصوتي.

واعتبر الحكام أن فيرستابن استخدم لغة "تعتبر بشكل عام فظة أو غير مهذبة أو قد تسبب الإساءة ولا تعتبر مناسبة للبث".

وأضاف البيان أن "الحكام لاحظوا أن اللغة لم تكن موجهة إلى أي شخص أو أي مجموعة... وأوضح السائق أن الكلمة المستخدمة هي كلمة عادية كما تعلمها، فاللغة الإنكليزية ليست لغته الأم".

وتابع البيان "في حين يقر الحكام بأن هذا قد يكون صحيحا، فمن المهم أن يتعلم الأشخاص الذين يحتذى بهم أن يكونوا أكثر انتباها عند التحدث في المناسبات العامة، وخصوصا عندما لا يكونون تحت أي ضغط معين.

وختم "اعتذر فيرستابن عن تصرّفه".

وتأتي العقوبة بعد يوم واحد من مطالبة السائقين بتخفيف استخدام الكلمات البذيئة عبر راديو الفريق أثناء السباقات.

وقال رئيس الاتحاد الدولي للسيارات الإماراتي محمد بن سليم في مقابلة مع موقع "أوتو سبورت" إنّ رياضة السيارات ليست "موسيقى راب" ويجب على السائقين أن ينتبهوا إلى كلماتهم، خصوصا وأن الأطفال قد يشاهدونهم.

وردّ سائقون بارزون مثل البريطاني لاندو نوريس وشارل لوكلير من موناكو على بن سليم، قائلين إن المشاعر تكون في ذروتها في خضم المعركة، ويمكن عدم بث كلماتهم إذا ما اعتبرت مسيئة.

كما لم يُبدِ بطل العالم سبع مرات البريطاني لويس هاميلتون اعجابه بتشبيه بن سليم الأمر بموسيقى الراب.

وقال سائق مرسيدس الذي يستعد للانتقال الى فيراري العام المقبل "لا أحب الطريقة التي عبّر بها عن الأمر، فاستخدام تعبير "مغني راب" هو وصف نمطي للغاية. وأغلب مغني الراب من السود".