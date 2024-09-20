شكرا لقرائتكم خبر عن أون سبورت 1 تعلن إذاعة مباراة الزمالك والشرطة الكينى فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الكرة بنادى الزمالك، بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز، لمواجهة الشرطة الكينى في إياب دور الـ"32" ببطولة الكونفدرالية، بعدما انتهت مباراة الذهاب فى نيروبي بفوز الفارس الأبيض بهدف دون رد سجله عبد الله السعيد.

وكانت نتيجة ذهاب الدور التمهيدي بكأس الكونفدرالية الأفريقية بين الشرطة الكيني والبن الإثيوبي بالتعادل السلبي بين الطرفين، وفوز الأول فى لقاء الإياب، ليخطف بطاقة التأهل لمواجهة الزمالك في دور الـ 32 من البطولة.

موعد مباراة الزمالك أمام الشرطة الكينى في الكونفدرالية

يلتقي الزمالك مع الشرطة الكينى في إياب دور الـ32 من الكونفدرالية في الثامنة مساء اليوم، الجمعة، باستاد القاهرة الدولى، على أن يتأهل الفائز منهما إلى دور المجموعات للبطولة القارية.

القناة الناقلة لمباريات الزمالك في الكونفدرالية

تنقل قناة أون سبورت 1 مباراة العودة بين الزمالك وجورماهيا الكينى مساء اليوم الجمعة.

الزمالك حامل لقب الكونفدرالية

وتوج الزمالك بطلا للكونفدرالية بالنسخة الأخيرة بعد الفوز على نهضة بركان المغربى بهدف دون رد سجله أحمد حمدى.