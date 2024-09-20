شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي أمام جورماهيا الكيني في دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

يختتم فريق الأهلي تحضيراته اليوم، الجمعة، استعدادا لخوض مباراته أمام جورماهيا الكيني مساء غد السبت في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي يسعى خلالها الفريق الأحمر لتحقيق نتيجة إيجابية وتأكيد الصعود إلى دور المجموعات الأفريقي.

الاهلى حامل لقب دوري ابطال افريقيا

ويحمل فريق الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا في آخر نسختين وذلك عقب الفوز على الترجي التونسي بالنسخة الماضية بهدف نظيف بمجموع المباراتين، بينما حصد اللقب النسخة قبل الماضية على حساب فريق الوداد المغربي بنتيجة (3-2) ذهابًا وإيابًا.

ويُمثل مصر في دوري أبطال أفريقيا كل من الأهلي وبيراميدز، والزمالك والمصري بكأس الكونفدرالية ، وأعلن "كاف" استثناء الأهلي من خوض المراحل التمهيدية من دوري أبطال إفريقيا للنسخة الحالية.

موعد مباراة الاهلى أمام جورماهيا الكينى فى دوري أبطال أفريقي

ويستعد الأهلى لمواجهة جورماهيا الكينى في السابعة مساء غد، السبت، باستاد القاهرة الدولى في إياب دور الـ"32" لدوري أبطال أفريقيا.

القناة الناقلة لمباريات الاهلى فى دوري ابطال افريقيا

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلي مع جورماهيا الكيني غداً، السبت، ولكن يمكن مشاهدة جميع مباريات الأهلي فى دوري أبطال أفريقيا 2025 بدءا من دور المجموعات من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.