شكرا لقرائتكم خبر عن الأرقام ترجح كفة الزمالك فى ضربة البداية قبل مواجهة الشرطة الكينى والان مع تفاصيل الخبر

يستعد فريق الزمالك لمواجهة الشرطة الكينى ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، واستطاع الزمالك تحقيق الانتصار 6 مرات فى المباراة الافتتاحية بمشاركاته بالبطولات الأفريقية على مدار آخر 10 سنوات، سواء بالكونفدرالية أو دوري الأبطال الأفريقى، بينما خسر 3 مرات، وتأهل فى واحدة دون أن يلعب.

ففى دوري أبطال أفريقيا موسم 2021 وبدور الـ32 تأهل الزمالك لمرحلة المجموعات مباشرة بعد انسحاب جازيل التشادي.

وأخطر الاتحاد الأفريقي "كاف" مسئولى الزمالك باختيار طاقم ناميبى لإدارة مباراة الشرطة الكينى مكون من مويشيتساما نيجونجو نافتال حكماً للساحة ويعاونه الجنوب أفريقي كليدوين بالويي والناميبي ماثيو كانيانجا مساعدين و الناميبي ويلهم ليتوكافا هايتيمبو حكماً رابعاً.

واختار "كاف" الجيبوتي محمد مؤمن علي مراقباً عاماً على المباراة، في حين يراقب الحكام مندي جون فرانك من جامبيا.