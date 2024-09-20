شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى بالأحمر وجورماهيا بالأخضر فى مباراة الغد بدوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

عقد ظهر اليوم الجمعة الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وجورماهيا الكيني، في إياب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا، بمقر النادي الجزيرة؛ للاتفاق على كافة الجوانب التنظيمية الخاصة باللقاء.

حضر الاجتماع سمير عدلي المدير الإداري، ووائل محمد وأحمد فوزي وكرم محمد الإداريون بالفريق، والعميد علاء صلاح الدين المنسق الأمني، في حضور ممثلي الاتحاد الإفريقي «كاف» ومراقب المباراة والحكام ومندوبي نادي جورماهيا.



وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى طاقما من اللون الفسفوري، فيما يرتدي فريق جورماهيا طاقما من اللون الأخضر بالكامل، وحارس مرماه طاقما باللون البنفسجي.



وكان الأهلي قد حقق الفوز في مباراة الذهاب التي أقيمت بالعاصمة الكينية نيروبي بثلاثية نظيفة حملت توقيع رامي ربيعة وبيرسي تاو «هدفين».

ونجح فريق الأهلي في تحقيق الفوز على جورماهيا الكيني بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما في مدينة نيروبي الكينية الأحد الماضي، بتوقيع كل من رامي ربيعة وبيرسي تاو "ثنائية"، وقطع شوط كبير نحو السعود إلى دور المجموعات الأفريقي.

ويحمل فريق الأهلى لقب دورى أبطال أفريقيا فى آخر نسختين وذلك عقب الفوز على الترجى التونسى بالنسخة الماضية بهدف نظيف بمجموع المباراتين، بينما حصد اللقب النسخة قبل الماضية على حساب فريق الوداد المغربى بنتيجة (3-2) ذهابًا وإيابًا.

ويُمثل مصر فى دورى أبطال أفريقيا كل من الأهلى وبيراميدز، والزمالك والمصرى بكأس الكونفدرالية، وأعلن "كاف" استثناء الأهلى من خوض المراحل التمهيدية من دورى أبطال أفريقيا للنسخة الحالية.