شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك والشرطة الكيني الليلة فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثامنة مساء اليوم، الجمعة، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الزمالك مع الشرطة الكينى، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..

س: من هو بطل النسخة الأخيرة لبطولة الكونفدرالية؟

ج: توج الزمالك بطلا للكونفدرالية بعد الفوز على نهضة بركان المغربى بهدف دون رد سجله أحمد حمدى.

س: ماذا عن مشوار الزمالك والشرطة الكينى بالكونفدرالية؟

ج: وصل الشرطة الكيني إلى دور الـ32 على حساب البن الإثيوبي، حيث حقق الفوز بهدف دون مقابل بمجموع مباراتي دور الـ64. بينما أُعفى الزمالك من المشاركة في دور الـ64 من الكونفدرالية بسبب تصنيفه في البطولة.

س: ما هى القناة الناقلة لمباراة الزمالك والشرطة الكينى؟

ج: أعلنت قناة أبوظبى الرياضية نقل مباراة الشرطة الكينى ضد الزمالك فى الثامنة مساء اليوم، الجمعة، عبر قنواتها المفتوحة.

س: كيف انتهت مباراة الذهاب بين الزمالك والشرطة الكينى؟

ج: انتهت مباراة الذهاب بين الزمالك والشرطة الكينى بفوز الزمالك بهدف دون رد أحرزه عبد الله لسعيد في المباراة التي جمعت الفريقين باستاد نيايو السبت الماضى.

س: لماذا تقام مباراة الزمالك والشرطة الكينى دون حضور جماهيري؟

ج: تقام مباراة العودة بين الزمالك والشرطة الكينى دون حضور جماهيرى على خلفية عقوبات نهائي النسخة السابقة لكأس الكونفدرالية الأفريقية، وإصدار الكاف عقوبات على الأبيض بإقامة مباراتين بدون جمهور، الأولى ستكون أمام الشرطة الكيني والثانية ستكون في دور المجموعات حال تأهل الزمالك بشكل رسمي.