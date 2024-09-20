لتجهيز الصفقات الجديدة.. الزمالك يخوض مباراة ودية ضد فريق الشباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مباراة ودية ضد فريق الشباب مواليد 2005، غدا السبت على ملعب النادي، بناءا على قرار البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق.

ويسعى جوميز لاستغلال المباراة في تجهيز الصفقات الجديدة واللاعبين المستبعدين من قائمة مباراة الشرطة الكيني، المقرر لها مساء اليوم الجمعة، في الكونفدرالية الإفريقية.

ويخوض الزمالك مباراة الشرطة الكيني، اليوم على ستاد القاهرة الدولي، ويستعد بعدها لمباراة الأهلي، في كأس السوبر الإفريقي، يوم الجمعة المقبل في المملكة العربية السعودية.

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موعد مباراة الزمالك والشرطة الكيني في الكونفدرالية الإفريقية والقنوات الناقلة