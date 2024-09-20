"يغيب هذه المدة".. الإصابة تهدد مشاركة محمد شريف مع الخليج السعودي خلال الفترة المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

كشفت تقارير صحفية سعودية اليوم الجمعة، تعرض النجم المصري محمد شريف لاعب الخليج السعودي لإصابة عضلية، قد يغيب على إثرها حتى نهاية الشهر الحالي.

وذكرت صحيفة الرياضية السعودية، أن النجم المصري يعاني من الإصابة في العضلة الأمامية، سيغيب على إثرها لمدة 4 مباريات.

وأشارت الصحيفة، أن الجهاز الطبي لفريق الخليج السعودي يبذل جهود كبير، لمساعدة اللاعب في العودة للمشاركة بعد 3 مباريات فقط بدلا من 4.

وسيغيب محمد شريف عن مباراة الخليج أمام الفيحاء اليوم، في إطار منافسات الجولة الرابعة ببطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وشارك محمد شريف في مباراتين، خلال الموسم الحالي مع فريق الخليج بالدوري السعودي، ولكنه لم يتمكن من تسجيل أو صناعة أي هدف.

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