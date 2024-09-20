الوداد المغربي يعلن التعاقد مع ثنائي برازيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

تعاقد نادي الوداد المغربي مع ثنائي برازيلي، قبل ساعات من غلق باب الانتقالات الصيفية الجارية، ليواصل الفريق في تدعيم صفوفه بشكل كبير، استعداداً للفترة المقبلة.

وأعلن الفريق المغربي التعاقد مع الثنائي البرازيلي، آرثر ويندورسكي قادماً من فريق فلوميننسي مقابل 1.5 مليون يورو، فيما تعاقد الوداد مع البرازيلي الآخر رينان فيانا، قادماً من أتلتيكو بارانينسي لمدة موسم على سبيل الإعارة، مع وجود بند أحقية الشراء.

وكان الوداد المغربي أعلن في وقت سابق التعاقد مع اللاعب البرازيلي بيدرينهو، قادماً من فريق كورينثيانز لمدة 4 سنوات.

وبضم الوداد للثنائي البرازيلي، يكون أكمل الوداد التعاقد مع 9 لاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث أعلن في وقت السابق التعاقد مع كلا من "مباي نيانغ، نسيم الشادلي، وليد ناسي، كاسيوس مايلولا، عبد المنعم بوطويل، زكرياء غيلان، بيدرينهو".

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