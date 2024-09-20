بسبب مباراة.. استمرار حبس رئيس الاتحاد الكويتي ونائبه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أمرت النيابة العامة في الكويت، باستمرار حبس رئيس اتحاد الكرة هايف الديحاني والأمين العام صلاح الجناعي، حتى يوم الأحد المقبل، بسبب أحداث مباراة منتخب بلادهم والعراق.

ويواجه رئيس الاتحاد الكويتي ونائبه والأمين العام، اتهامات بسبب سوء تنظيم مباراة الكويت والعراق، خاصة بعد أشهر قليلة من استضافة الكويت لبطولة كأس الخليج.

وقدم مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم، استقالة جماعية، يوم السبت الماضي، بعد اجتماع طارئ للأعضاء، بعدما تعرضوا لانتقادات لاذعة، عقب نهاية المباراة.

ماذا حدث؟

شهدت مباراة الكويت والعراق في تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، سوء تنظيم وفوضى في دخول الجماهير، بسبب عدم ربط التذاكر بأرقام المقاعد، لهذا دخل عدد كبير من المشجعين من دون تذكرة.

ولم يتم توفير مياه الشرب داخل الملعب، على الرغم من درجة الحرارة التي وصلت إلى 40 درجة مئوية، وشهدت المباراة حالات إغماء واختناق للمشجعين.

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