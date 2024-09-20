"صنع في إنجلترا".. وصول درع الدوري الجديد إلى اتحاد الكرة قبل تسليمه للأهلي غداً (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

انتشر العديد من الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، خلال الساعات القليلة الماضية، لدرع الدوري الجديد خلال المرور به من أمام بوابة النادي الأهلي، قبل الوصول إلى مقر اتحاد الكرة، استعداداً لتسليمه للنادي الأهلي بطل الدوري المصري موسم 2023-2024.

وكانت رابطة الأندية المصرية المحترفة، برئاسة أحمد دياب أعلنت منذ أيام، أن الأهلي بطل الدوري المصري موسم 2023-2024، سيتسلم درع الدوري غداً السبت، عقب الانتهاء من مباراة الفريق أمام جورماهيا الكيني، في دوري أبطال أفريقيا، وسط حضور جماهيري كبير.

وتعد هذه هى النسخة الأولى من درع الدوري بشكله الجديد، الذي تم تصميمه في إنجلترا.

وبدورها أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الرياضية، أنه سوف يتم تنظيم احتفالية لتسليم درع الدوري، عقب مباراة جورماهيا غداً.

ويلاقي النادي الأهلي نظيره جورماهيا الكيني غداً، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي"، في إياب دور الـ32 ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

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