الارشيف / اخبار الرياضه

مدحت شلبي معلقًا على مواجهة الأهلي وجورماهيا الكينى

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - يطل علينا جنرال الإعلام الرياضي كابتن مدحت شلبي معلقاً وواصفاً علي مباراة الأهلي بطل مصر أمام نادى جورماهيا بطل كينيا في إطار مباريات دور الـ 32 من بطولة رابطة دورى الأبطال الإفريقية، على شاشة قناة إم بي سي مصر.

 

اقرأ أيضاً..


ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين النادي الأهلي ونظيره نادي جورماهيا يوم السبت المقبل الساعة السابعة مساء على ستاد القاهرة الدولي، بخلاف الاحتفال بفوز النادى الأهلي بدرع الدورى العام الممتاز المحلي في مصر موسم 2024 / 2025 
وكان النادى الأهلي حقق الفوز فى مباراة الذهاب خارج ملعبه بثلاثية نظيفة، ليضع قدماً في مباراة دور الستة عشر من دورى أبطال أفريقي.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا