مدحت شلبي معلقًا على مواجهة الأهلي وجورماهيا الكينى

ياسر رشاد - القاهرة - يطل علينا جنرال الإعلام الرياضي كابتن مدحت شلبي معلقاً وواصفاً علي مباراة الأهلي بطل مصر أمام نادى جورماهيا بطل كينيا في إطار مباريات دور الـ 32 من بطولة رابطة دورى الأبطال الإفريقية، على شاشة قناة إم بي سي مصر.

اقرأ أيضاً..



ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين النادي الأهلي ونظيره نادي جورماهيا يوم السبت المقبل الساعة السابعة مساء على ستاد القاهرة الدولي، بخلاف الاحتفال بفوز النادى الأهلي بدرع الدورى العام الممتاز المحلي في مصر موسم 2024 / 2025

وكان النادى الأهلي حقق الفوز فى مباراة الذهاب خارج ملعبه بثلاثية نظيفة، ليضع قدماً في مباراة دور الستة عشر من دورى أبطال أفريقي.