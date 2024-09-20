سيدات سلة الأهلي يواجه الطيران ببطولة المنطقة

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة السلة سيدات الأهلي، اليوم الجمعة مع نظيره فريق الطيران، في اللقاء الذي يجمع الفريقين، ضمن منافسات بطولة منطقة القاهرة.
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من المقرر أن تنطلق المباراة في السادسة مساء اليوم، وتقام على صالة النادي بمقر الجزيرة، ويسعى الأهلي للظهور بشكل مميز، وتحقيق الفوز.
أكدت دينا عمرو كابتن الفريق على جاهزية الجميع لتقديم أفضل ما يمكن خلال الموسم الجاري، والمنافسة من أجل الفوز بكل البطولات.
وأشارت إلى أن اللاعبات تعاهدن على التركيز والإصرار واللعب بعزيمة، وعدم التفريط في تحقيق الانتصارات من أجل مواصلة حصد الألقاب وكتابة التاريخ.