سيدات سلة الأهلي يواجه الطيران ببطولة المنطقة

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة السلة سيدات الأهلي، اليوم الجمعة مع نظيره فريق الطيران، في اللقاء الذي يجمع الفريقين، ضمن منافسات بطولة ‏منطقة القاهرة.‏

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من المقرر أن تنطلق المباراة في السادسة مساء اليوم، وتقام على صالة النادي بمقر الجزيرة، ويسعى الأهلي للظهور بشكل مميز، ‏وتحقيق الفوز.‏

أكدت دينا عمرو كابتن الفريق على جاهزية الجميع لتقديم أفضل ما يمكن خلال الموسم الجاري، والمنافسة من أجل الفوز بكل ‏البطولات.‏

وأشارت إلى أن اللاعبات تعاهدن على التركيز والإصرار واللعب بعزيمة، وعدم التفريط في تحقيق الانتصارات من أجل مواصلة ‏حصد الألقاب وكتابة التاريخ.