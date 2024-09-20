شكرا لقرائتكم خبر عن الضغط والتسديد وعدم الاستهانة بلاعبي الشرطة أبرز تعليمات جوميز للاعبي الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الزمالك ، أكثر من جلسة مع لاعبي الفريق قبل مواجهة الشرطة الكيني فى إياب دور الـ32 لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

تقام مباراة الزمالك أمام الشرطة الكيني في إياب دور الـ32 ببطولة الكونفيدرالية الأفريقية بإستاد القاهرة في الساعة 8:00 مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.



وتذاع مباراة الزمالك والشرطة الكيني في دور الـ 32 لبطولة الكونفديرالية عبر قنوات أوزن تايم سبورت عبر البث الأرضي، وأيضا قنوات أبوظبي الفضائية التي حصلت على حقوق إذاعة المباراة.



من جهته حذر جوميز لاعبي الزمالك من الاستهانة بالشرطة الكيني، الذي ليس لديه ما يبكي عليه وسيلعب للشهرة وتحقيق مجد على حساب الزمالك، فرغم سهولة اللقاء في ظل الفوارق الفنية الكبيرة بين الفريقين إلا أن الحذر مطلوب من مغامرة لاعبي الشرطة الكيني.



وطالب جوميز لاعبي الزمالك بالضغط المبكر على لاعبي الشرطة الكيني من البداية حتى يتمكن من السيطرة علي اللقاء والوصول لمرمي الشرطة الكيني وإحراز أهداف مبكره تحبط مخطط الجهاز الفني للشرطة الكيني.



كما طالب جوميز لاعب يالأبيض باستغلال خاصية التسديد من أماكن مختلفة لتهديد مرمي الشرطة الكبني وعدم منحهم الفرصة لشن أي هجمات علي مرمي الزمالك طوال الـ 90 دقيقة.



الجهاز الفني للزمالك حرص علي عرض ملخص لمباراة الذهاب بين الفريقين علي اللاعبين خلال محاضرة بالفندق لشرح عناصر القوة والضعف في المنافس.



كان الاجتماع الفني لمباراة الزمالك والشرطة الكيني قد أسفر عن ارتداء أبناء ميت عقبة للقميص الأزرق الفاتح "اللبني" والشورت الأسود، في حين سيرتدي حارس المرمى زيه باللون الوردي.



وفي نفس الوقت سيرتدي فريق الشرطة الكيني زيه باللون الأصفر الكامل "القميص الأصفر والشورت الأصفر"، في حين سيرتدي حارس المرمى زيه الكامل باللون البرتقالي.

وحضر الاجتماع الفني من الزمالك، عمرو أبو العز المدير الإداري وعبد الله حسين إداري الفريق وباسم زيادة مسؤول العلاقات العامة، بجانب مسؤولي نادي الشرطة الكيني، بالإضافة إلى طاقم التحكيم المكلف بإدارة اللقاء.