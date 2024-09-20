شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار الزمالك والشرطة الكينى فى الكونفدرالية قبل لقاء الليلة والان مع تفاصيل الخبر

تقام مباراة الزمالك مع الشرطة الكينى في الثامنة مساء اليوم، الجمعة، باستاد القاهرة الدولى، فى إياب دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية دون حضور جماهيرى.

وصل الشرطة الكيني إلى دور الـ32 على حساب البن الإثيوبي، حيث فاز بهدف دون مقابل بمجموع مباراتي دور الـ64. بينما أُعفى الزمالك من المشاركة فى دور الـ64 من الكونفدرالية بسبب تصنيفه فى البطولة.

انتهت مباراة الذهاب بين الزمالك والشرطة الكينى بفوز الزمالك بهدف دون رد أحرزه عبد الله السعيد في المباراة التي جمعت الفريقين باستاد نيايو السبت الماضى.

وتوج الزمالك بطلا للكونفدرالية بالنسخة الأخيرة بعد الفوز على نهضة بركان المغربى بهدف دون رد سجله أحمد حمدى.