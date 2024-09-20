شكرا لقرائتكم خبر عن 3 لاعبين ينتظرون العودة للتألق الموسم المقبل.. "روقا" أبرزهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق بطولة الدورى المصرى الممتاز موسم 2024 – 2025 يوم 30 أكتوبر المقبل بعد اتفاق الأندية على ختام البطولة يوم 6 يونيو.

وجاء نظام بطولة الدورى كالتالى، إقامة مباريات الدور الأول على شكله الطبيعى، ثم مباريات الدور الثانى تقسم إلى مجموعتين، يتنافس أول 9 فرق على اللقب، والـ9 الأخرى تتنافس على الهبوط وهبوط فريقين فقط لدورى المحترفين.

وينتظر بعض اللاعبين انطلاق البطولة ومباريات فريقهم لاستعادة مستواهم بشكل قوى والتألق من الجديد، على رأسهم:

أحمد ياسر ريان مهاجم فريق البنك الأهلى

انتقل أحمد ياسر ريان من فريق سيراميكا إلى فريق البنك الاهلى ويرغب فى المشاركة أساسياً والعودة للتهديف بشكل قوى الموسم المقبل.

إبراهيم حسن لاعب غزل المحلة

انضم إبراهيم حسن إلى فريق غزل المحلة لمدة 3 سنوات في صفقة انتقال حر عقب فسخ تعاقدة مع البنك الأهلى، ويسعى لاستعادة مستواه الغائب منذ أكثر من موسم مع الفلاحين الموسم المقبل.

محمد أشرف روقا مع فريق حرس الحدود

نجح مسئولو فريق حرس الحدود فى التعاقد مع أحمد أشرف روقا لاعب خط وسط الزمالك السابق بعد انتهاء التعاقد مع القلعة البيضاء بشكل ودى بين الطرفين، ويسعى لإظهار قدراته في مباريات فريقه الجديد الموسم المقبل.