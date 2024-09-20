شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفي لـ كولر وقائد الأهلى اليوم للحديث عن مباراة جورماهيا الكينى والان مع تفاصيل الخبر

يُعقد اليوم، الجمعة، المؤتمر الصحفي الخاص بـ مباراة الأهلي وجورماهيا الكيني باستاد القاهرة الدولى، والمقرر لها السابعة مساء غد، السبت، فى إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحضر المؤتمر من الأهلي مارسيل كولر المدير الفني وقائد الفريق، ويتحدث الثنائي عن مواجهة الغد ورؤيتهما لمباراة الإياب في بطولة دوري أبطال أفريقيا التي يحمل الأهلي لقبها آخر نسختين.

ويحمل فريق الأهلى لقب دورى أبطال أفريقيا فى آخر نسختين وذلك عقب الفوز على الترجى التونسى بالنسخة الماضية بهدف نظيف بمجموع المباراتين، بينما حصد اللقب النسخة قبل الماضية على حساب فريق الوداد المغربى بنتيجة (3-2) ذهابًا وإيابًا.

ويُمثل مصر فى دورى أبطال أفريقيا كل من الأهلى وبيراميدز، والزمالك والمصرى بكأس الكونفدرالية، وأعلن "كاف" استثناء الأهلى من خوض المراحل التمهيدية من دورى أبطال أفريقيا للنسخة الحالية.