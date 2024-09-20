شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحصد 8 ميداليات فى بطولة العالم للمواي تاي بتايلاند والان مع تفاصيل الخبر

نجح المنتخب المصري للمواي تاي فى حصد 8 ميداليات متنوعة خلال منافسات بطولة العالم للكبار التي أقيمت في مدينة بانكوك بتايلاند، خلال الفترة من 11 إلى 20 سبتمبر الجاري، بمشاركة 101 دولة.

وحصدت مصر 8 ميداليات متنوعة بواقع ميدالية ذهبية و2 ميدالية فضية و5 ميداليات برونزية، حيث فازت جومانا وليد الميدالية الذهبية في وزن 71 للمرة الثانية في تاريخها، وزكريا وليد ميدالية فضية في وزن 91 تحت 17 سنة، ونورسين وليد ميدالية فضية وزن 56 تحت 13 سنة.

كما فاز فارس علي بالميدالية البرونزية وزن 91 فوق تحت 17 سنة، كما فازت سما إبراهيم ميدالية برونزية وزن 57 تحت 17 سنة، وملك محمد ميدالية برونزية وزن 60 تحت 15 سنة، واللاء شادي ميدالية برونزية وزن فوق 71 تحت 16 سنة، عمرو مصطفي ميدالية برونزية وزن 58 تحت 13 سنة.

وشاركت مصر في بطولة العالم للمواي تاي بـ 11 لاعب ولاعبة وضمت قائمة اللاعبين: فارس علي في وزن + 91 كجم، زكريا وليد وزن 81 كجم، عمرو مصطفي وزن 58 كجم، أنس عصام وزن 51 كجم، محمد سامي في وزن 36 كجم، آللاء شادي وزن + 71 كجم، جومانا وليد وزن 63 كجم، ملك البادي وزن 60 كجم، نورسين وليد وزن 56 كجم، أريام مجدي وزن 51 كجم، سما إبراهيم وزن 57 كجم.

ويترأس بعثة المنتخب المصري للمواي تاي محمد إبراهيم رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحادين الأفريقي والمتوسط للمواي تاي، وليد زكريا مدرب، ووائل فهر مدربا.