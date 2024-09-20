الزمالك يصطدم بالشرطة الكيني لحسم بطاقة التأهل في الكونفدرالية

ياسر رشاد - القاهرة - تتجه الأنظار مساء اليوم الجمعة إلى ملعب ستاد القاهرة الدولي لمتابعة المواجهة المرتقبة بين الزمالك والشرطة الكيني في إطار منافسات إياب الدور التمهيدي الثاني لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

يدير اللقاء طاقم حكام ناميبى مكون من مويشيتساما نيجونجو نافتال حكماً للساحة ويعاونه الجنوب أفريقي كليدوين بالويي والناميبي ماثيو كانيانجا مساعدين و الناميبي ويلهم ليتوكافا هايتيمبو حكماً رابعاً.

واختار "كاف" الجيبوتي محمد مؤمن علي مراقباً عاماً على المباراة، في حين يراقب الحكام مندي جون فرانك من جامبيا.

يسعى الفريق الأبيض لحسم التأهل لدورى المجموعات بعد نجاحه فى الفوز بهدف نظيف فى مباراة الذهاب التى أقيمت السبت الماضى فى نيروبى خصوصا أن المواجهه ستكون سهله فى مواجهة منافس متواضع المستوي.

حرص البرتغالى جوزيه جوميز المدير على تحذير لاعبيه من الاستهتار وطالبهم باللعب بجديه وتفادي الأخطاء التى حدثت فى اللقاء السابق خصوصا فى التمركز الدفاعى مشيرا إلى أن الفوز بعدد وافر من الأهداف مهم لرفع الروح المعنويه للاعبين قبل السفر إلى السعوديه لملاقاة الأهلى فى بطولة كأس السوبر الإفريقى الجمعه المقبل باستاد أرينا بمدينة الرياض.

وركز المدير الفني فى التدريبات التى أجريت على كيفية استغلال جميع الفرص التى تتاح لهم أمام مرمى المنافس والتسديد من عدة جهات والسيطره على منطقة وسط الملعب.

وحرص عدد من أعضاء المجلس على التواجد فى تدريبات الفريق بهدف المؤازره منهم أحمد سليمان وحسين السيد ورامى نصوحى وأحمد خالد حسانين.

أما فريق الشرطه الكينى فإنه مازال لديه أمل التعويض رغم صعوبه المواجهه حيث أكد مديره الفني انتونى مودو أن الزمالك فريق قوي للغاية ولكننا نعتقد أيضًا أن لدينا فريقًا جيدًا قادرًا على تحقيق نتيجة جيدة في القاهرة ونحن نعيش في عالم ملئ بالاحتمالات وخاصة في لعبة كرة القدم".

وواصل: "الزمالك هو أحد أفضل الفرق في إفريقيا وهو حامل لقب بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية ولكننا لدينا أمل فى تحقيق مفاجأه ولدينا ثقه كبيره فى لاعبى الفريق.