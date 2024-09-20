الليلة.. الزمالك يسعى لتأكيد التأهل لدور المجموعات أمام الشرطة الكيني بالكونفدرالية.. موعد المباراة والتشكيل المتوقع والقناة المجانية الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

يواجه الزمالك مساء اليوم الجمعة فريق الشرطة الكينى على ستاد القاهرة الدولى، في إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وكان الزمالك قد فاز على الشرطة الكيني بهدف نظيف، في مباراة الذهاب التي أقيمت الأسبوع الماضي على ملعب الأخير.

ويسعى الزمالك في مباراة الليلة لتحقيق الفوز وإحباط أمال بطل كينيا مبكراً من أجل التأهل إلى دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

تشكيل الزمالك المتوقع

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: محمد شحاتة – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – عمر جابر

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – ناصر ماهر

خط الهجوم: مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى زيزو

وطالب المدير الفني لنادي الزمالك، البرتغالي جوزيه جوميز، لاعبيه بتنفيذ التعليمات الفنية المكلفين بها وضرورة نقل الكرة السريع والتمركز الجيد داخل الملعب، واللعب بإيجابية على مرمى المنافس.

موعد المباراة

تنطلق مباراة الزمالك والشرطة الكيني، اليوم الجمعة، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة الزمالك والشرطة الكيني على شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية الإماراتية، بالإضافة إلى قناة أون تايم سبورتس.