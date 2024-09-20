شكرا لقرائتكم خبر عن سيناريوهات تأهل الأهلي والزمالك لدور المجموعات بدوري الأبطال والكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

يستكمل قطبا الكرة المصرية رحلتهما فى بطولة دوري الأبطال والكونفدرالية، حيث يلاقى الاهلى حامل اللقب نظيره جورماهيا الكينى فى السابعة مساء غد، السبت، فى إياب دور الـ"32" لدوري أبطال أفريقيا، فيما يلاقى الزمالك نظيره الشرطة الكينى فى الثامنة مساء اليوم، الجمعة، فى إياب دور الـ"32" لبطولة الكونفدرالية.

وكانت مباراة الذهاب التى جمعت الزمالك مع الشرطة الكينى في إطار ذهاب دور الـ32 من الكونفدرالية قد أنتهت بفوز ثمين للفريق الأبيض بهدف نظيف أحرزه عبد الله السعيد.

ونجح فريق الأهلي فى تحقيق الفوز على جورماهيا الكيني بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما في مدينة نيروبي الكينية الأحد الماضي، بتوقيع كل من رامي ربيعة وبيرسي تاو "ثنائية"، وقطع شوطا كبيرا نحو الصعود إلى دور المجموعات الأفريقي.

ويحتاج الأهلى للفوز أو التعادل بأى نتيجة أو الخسارة بفارق هدفين، بينما يحتاج الزمالك للفوز أو التعادل بأى نتيجة أو الخسارة بهدف واللجوء لركلات الترجيح.

ويحمل فريق الأهلى لقب دورى أبطال أفريقيا فى آخر نسختين وذلك عقب الفوز على الترجى التونسى بالنسخة الماضية بهدف نظيف بمجموع المباراتين، بينما حصد اللقب النسخة قبل الماضية على حساب فريق الوداد المغربى بنتيجة (3-2) ذهابًا وإيابًا.

ويُمثل مصر فى دورى أبطال أفريقيا كل من الأهلى وبيراميدز، والزمالك والمصرى بكأس الكونفدرالية، وأعلن "كاف" استثناء الأهلى من خوض المراحل التمهيدية من دورى أبطال أفريقيا للنسخة الحالية.