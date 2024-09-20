شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب ناشئي اليد 2006 فى مواجهة بوروندي ببطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

يواجه منتخبنا الوطنى المصري للناشئين لكرة اليد نظيره بوروندي اليوم الجمعة ، فى ثانى مواجهاته ببطولة افريقيا فى نسختها الـ20 للناشئين لكرة اليد والتى تستضيفها تونس خلال الفترة من 19 الى 26 سبتمبر 2024.

تضم قائمة اللاعبين كلا من ، يوسف عبد الغني - حمزه وليد - حسن تامر - يوسف عبد الهادي - مصطفي احمد - عبد الرحمن اشرف - زياد احمد - عمر بركه - احمد رمضان - حازم الصباغ - محمد عدلان - سيف جلال - احمد حلمي - عادل سعد - محمود احمد حسين - محمد إسماعيل - حسين محمد - عمر رضا .

فيما يضم الجهاز الفنى محمد الأغلى المشرف على المنتخبات الوطنية المصرية كابتن محمد عبد السلام المدير الفنى للفريق - وائل فهيم مدرب عام - توفيق المتولى مدير اداري - عمر نعيم مدرب حراس المرمى - دكتور ماجد مدحت علاج طبيعى.