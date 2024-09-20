موعد مباراة بيراميدز والجيش الراوندي في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الكرة بنادى بيراميدز لمواجهة الإياب في دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا أمام الجيش الرواندى في المباراة التي ستقام بينهام بإستاد الدفاع الجوي.

كانت مباراة الذهاب بين بيراميدز والجيش الراواندي قد انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 في المباراة التي أقيمت بينهم بالعاصمة الرواندية كيجالي.

ويسعى بيراميدز بقيادة الكرواتي كورنسيلاف يورتشيتش لحسم التأهل لدور المجموعات في مباراة العودة بالقاهرة دون الدخول في حسابات أخري.

يستعد فريق بيراميدز لمواجهة نظيره الجيش الرواندي في المباراة المثيرة التي تجمع بين الفريقين في التاسعة مساء السبت المقبل على ستاد الدفاع الجوى في إطار مباريات إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا. مشوار بيراميدز والجيش الرواندى في دوري الابطالوالتقى بيراميدز مع جي كيه يو، في إطار دور الـ 64 من عمر مواجهات بطولة دوري أبطال إفريقيا، وأقيمت المباراتان في القاهرة على ملعب الدفاع الجوي.واستطاع بيراميدز تحقيق الفوز على جي كيه يو، بنتيجة 9-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

حيث فاز في لقاء الذهاب 6-0، وفي مواجهة العودة انتصر 3-1.

فريق الجيش الرواندي تأهل إلى دور الـ 32 بعدما حقق الفوز على منافسه عزام التنزاني بهدفين مقابل هدف، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.



بيراميدز يبحث عن اللقب الثانى في تاريخهيطمح بيراميدز في تخطى عقبة الجيش الرواندي من أجل مواصلة مشواره بقوة في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

يدخل فريق بيراميدز البطولة هذه النسخة ولديه دوافع كبيرة من أجل الفوز بأول ألقابه القارية، خاصة بعد التدعيمات الكبيرة التي قام بها في فترة الانتقالات الجارية حاليًا في مصر.

كما سيعوّل بيراميدز على الخبرات الكبيرة من لاعبيه في الفريق على رأسهم رمضان صبحي وشريف إكرامي وإبراهيم عادل.

إلى جانب ذلك بيراميدز نجح في أن يحقق أول لقب محلي لحسابه، بالتتويج بلقب كأس مصر على حساب زد قبل أيام قليلة.

ويسعى بيراميدز للمضي قدمًا نحو اللقب في النسخة الحالية من المسابقة، ويسعى لمجابهة الأندية الأفريقية وعلى رأسها غريمه المحلي الأهلي حامل لقب المسابقة في آخر نسختين، والذي بدوره يستهدف اللقب الثالث على التوالي.

تذيع قناة أون تايم سبورتس مباراة بيراميدز والجيش الرواندى غدا السبت، ولكن يمكن مشاهدة جميع مباريات بيراميدز فى دوري أبطال أفريقيا 2025 بدءا من دور المجموعات من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء