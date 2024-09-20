"عشاء ورسالة رومانسية".. محترف الزمالك يحتفل بعيد ميلاده مع حبيبته (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نهى خورشيد

احتفل البولندي كونراد مشيالاك لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك رفقة حبيبته "روبرتا دولترا" بعيد ميلاده وذلك بعد أيام قليلة من انضمامه إلى صفوف القلعة البيضاء خلال فترة الأنتقالات الصيفية الجارية.

ونشرت روبرتا عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة تجمعها بمحترف الزمالك معلقة:" عيد ميلاد سعيد قلبي"، كما نشرت أيضاً صورة من العشاء الرومانسي.

وكان مجلس إدارة القلعة البيضاء، نجح في ضم مشيالاك لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة قادماً من نادي أحد السعودي.