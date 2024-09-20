الارشيف / اخبار الرياضه

"عشاء ورسالة رومانسية".. محترف الزمالك يحتفل بعيد ميلاده مع حبيبته (صور)

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نهى خورشيد

احتفل البولندي كونراد مشيالاك لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك رفقة حبيبته "روبرتا دولترا" بعيد ميلاده وذلك بعد أيام قليلة من انضمامه إلى صفوف القلعة البيضاء خلال فترة الأنتقالات الصيفية الجارية.

ونشرت روبرتا عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة تجمعها بمحترف الزمالك معلقة:" عيد ميلاد سعيد قلبي"، كما نشرت أيضاً صورة من العشاء الرومانسي.

وكان مجلس إدارة القلعة البيضاء، نجح في ضم مشيالاك لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة قادماً من نادي أحد السعودي.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا