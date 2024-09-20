سيد معوض: تعيين ميكالي مدربا لمنتخب 2005 قرار صائب

ياسر رشاد - القاهرة - يرى سيد معوض نجم الأهلي السابق، أن قرار استمرار ميكالي وتعيينه مديرًا فنيًا لمنتخب الشباب صائب.

وقال سيد معوض في تصريحاته لبرنامج بوكس تو بوكس على فضائية etc، بأن ميكالي سينجح في اعداد جيل قوي، وهو مدرب مميز يستطيع التعامل مع هذه الفئة السنية.

وتابع معوض، بأن الهزيمة بسداسية أمام المغرب لا تقلل من ميكالي، لأنه في النهاية حصل على المركز الرابع في الأولمبياد لأول مرة في تاريخ مصر.

وواصل معوض، بأن مسألة تشفير الدوري ليس من المنطقي الحديث عنها، لأن في الأساس لابد أن يتم العمل على الارتقاء بجودة المنافسة، ثم نتحدث بعد ذلك عن التشفير.

وأكمل معوض، بأن الكرة المصري تفتقد لتطبيق اللوائح، لأن إذا طبقت اللوائح لن يكون هناك مشكلة، مثل أزمة محمد الشيبي وحسين الشحات، إن حصل الأخير على العقوبة المناسبة فكان الأزمة انتهت.