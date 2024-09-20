"المغربي لكرة القدم داخل القاعة"يتأهل إلى ثمن نهائي مونديال "أوزبكستان"

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الرباط: تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة، الخميس، على منتخب بنما بستة أهدف لثلاثة، في المواجهة التي جمعتهما لحساب الجولة الثانية من دور مجموعات الدورة العاشرة لنهائيات كأس العالم، التي تحتضنها أوزبكستان إلى السادس من أكتوبر المقبل.

وبدأ المنتخب المغربي المواجهة بأفضل طريقة ممكنة، بنجاحه في افتتاح التسجيل عن طريق قائده سفيان المسرار، في الدقيقة الخامسة من المقابلة التي احتضنتها قاعة هومو أرينا، بمدينة طشقند.

فوز منتخب المغرب لكرة القدم داخل القاعة في ثاني مقابلاته في المونديال

وأضاف سفيان الشعراوي ثاني أهداف النخبة المغربية في الدقيقة الخامسة. فيما غابت الفعالية عن العناصر المغربية، قبل أن يقلص الفريق الخصم النتيجة بتسجيل هدفه الأول في الدقيقة 15، من رجل لاعبه أبديال أورتيز. وفي الدقيقة 16، أضاف الشعرواي ثاني أهدافه في المواجهة، والثالث للمغرب، فيما سجل إدريس الرايس الفني في الدقيقة 22، هدفا رابعا، وقلص المنتخب البنامي النتيجة بتسجيل ثاني أهدافه في الدقيقة 27، من خلال لاعبه أكويل كامبوس، وأضاف له ماكوينزي هدفاثالثا في الدقيقة 32.

وفرض المنتخب المغربي قوته في باقي دقائق المقابلة، ليضيف هدفا خامسا عن طريق إدريس الرايس الفني في الدقيقة 35، وهدفا سادسا عن طريق سفيان المسرار في الدقيقة 38.

واختير المغربي إدريس الرايس الفني أفضل لاعب في المواجهة، التي أدارها الحكم الكولومبي دانيال مانريكي، إلى جانب الحكم المساعد الأول أناتولي روباكوف من أوزبكستان، والحكم المساعد الثاني إبراهيم محرابي من إيران، والحكم الرابع فهد الحوسني من الإمارات.

ويواجه المنتخب المغربي، في ثالث مواجهات مجموعته، منتخب البرتغال، الأحد المقبل، التي ستكون حاسمة على مستوى التأهل في صدارة المجموعة.

ويخوض المنتخب المغربي نهائيات أوزبكستان منقوصا من عنصرين مهمين للإصابة، هما يوسف جواد وبلال البقالي. فيما واجه منتخب بنما منقوصا من لاعبين من التشكيلة الرسمية المشارك، هما سفيان بوريط الذي لم يتعافى بالكامل من الإصابة، وعثمان الإدريسي الذي أصيب في المقابلة السابقة ضد طاجيكستان، وسيغيب عن الميادين لأربعة أو خمسة أسابيع، وبالتالي سيكون خارج المنافسة ولن يستطيع إكمال المشوار رفقة المنتخب المغربي في المونديال.

وتضم قائمة المنتخب المغربي المشارك في النهائيات، والذي يدربه هشام الدكيك، 14 لاعباً، هم كريم أنبيا ومحمد شريدو ويوسف بنسالم وأنس العيان وأنس دحاني وعثمان الإدريسي وسفيان بوريط وإسماعيل أمزال وسفيان الشعراوي وعثمان بومزووسفيان المسرار وخالد بوزيد وإدريس الرايس الفني ومحمد كمال.

ولا يخفي المغاربة طموحهم في المنافسة على اللقب العالمي، خلال مشاركتهم في نهائيات أوزبكستان، التي تشهد مشاركة 24 منتخبا.

وكان المنتخب المغربي، قد وصل إلى دور ربع النهاية في آخر دورة من نهائيات كأس العالم، والتي احتضنتها ليتوانيا ما بين 12 سبتمبر و3 أكتوبر 2021؛ وهو يحتل الرتبة السادسة في التصنيف العالمي، وراء البرازيل (1) والبرتغال (2) وإسبانيا (3)وإيران (4) والأرجنتين (5).