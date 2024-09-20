الامارات | زورق الفيكتوري ينهي تجاربه استعداداً لثالثة جولات «إكس كات»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنهى فريق فيكتوري للزوارق السريعة (إكس كات) تجاربه الفنية استعداداً للمشاركة في جائزة باسيليكاتا الكبرى (الجولة الثالثة من بطولة العالم 2024)، التي ستقام في إيطاليا خلال الفترة من 26-29 الجاري، بمشاركة 10 زوارق على متنها 20 متسابقاً، يمثلون عدداً من البلدان حول العالم.

واطمأن الطاقم الفني للفريق على تجهيزات المتسابقين الثنائي سالم العديدي وعيسى آل علي، قائدي زورق فيكتوري 7 برفع جاهزيتهما للسباق والتعود على أجواء التنافس، وكذلك اختيار واختبار المراوح المناسبة للمعترك المرتقب الذي يقام على مياه البحر الأبيض المتوسط مجدداً بعد الجولة الماضية التي استضافتها مدينة باليرمو.

وينافس زورق فيكتوري 7 بقيادة الثنائي سالم العديدي وعيسى آل علي، على صدارة الترتيب العام للبطولة، حيث يحتل الفريق حالياً المركز الثالث في الترتيب العام برصيد 77 نقطة خلف المتصدر زورق السويد (سويكات 2) برصيد 96 نقطة، وصاحب المركز الثاني زورق الفجيرة 96 (78 نقطة). ومن المنتظر أن يتوجه إلى مدينة نابولي وفد نادي دبي الدولي للرياضات البحرية وفريق فيكتوري بداية الأسبوع المقبل، ومنها إلى باسيليكاتا للتحضير المبكر، والإشراف على المشاركة في منافسات الجولة الثالثة التي تمثل مفترق طرق نحو السباق الساخن والمحموم على اللقب العالمي بين الفرق المشاركة مع تقارب الفرص لجميع الزوارق.

يذكر أن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية سينظم مسك ختام منافسات بطولة العالم 2024 ضمن فعاليات الموسم الرياضي البحري الجديد 2024-2025 من خلال منافسات جائزة دبي الكبرى للزوارق السريعة (إكس كات) خلال الفترة من 13-15 ديسمبر المقبل.