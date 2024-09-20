الامارات | «دي بي ورلد» تطلق مسابقة لأعضاء جمعيات الغولف في الإمارات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت جولة دي بي ورلد العالمية عن إطلاق مسابقة خاصة لأعضاء جمعيات الغولف في مختلف أنحاء الإمارات، وتمنح الفائزين فرصة لحضور دورة تدريبية حصرية تحت إشراف أحد أفضل 50 لاعباً محترفاً من المشاركين في بطولة جولة دي بي ورلد العالمية لعام 2024، التي تنعقد فعالياتها خلال الفترة من 14 إلى 17 نوفمبر في عقارات جميرا للغولف. وسيكون على جمعيات الغولف المشاركة تنظيم بطولات داخلية لأعضائها قبل 27 أكتوبر، لاختيار أفضل اثنين من بينهم، حيث يحصل الفائزان على فرصة المشاركة في الدورة التدريبية الحصرية.

وبادر عدد من جمعيات الغولف بالإمارات إلى التسجيل في المسابقة، بما في ذلك جمعية سوشيال غولف، وجمعية ديزرت روز للغولف، وجمعية الغولف الإيرلندية بدبي، وجمعية رجال الإمارات للغولف، ولايتهاوس للغولف، ودبي سوينجرز ودبي تيتشرز غولف.

وفي سياق متصل، تم تأكيد مشاركة البطل المتوج أربع مرات بالبطولات الكبرى روري ماكلروي، وبطل الأولمبياد صاحب الميدالية الفضية تومي فليتوود، في النسخة الـ16 من بطولة جولة دي بي ورلد العالمية، التي تشهد منافسة قوية بين أفضل 50 لاعباً في السباق إلى دبي، لرفع كأس هاري فاردون.

وللمرة الأولى، تمثل بطولة هذا العام جزءاً من التصفيات الافتتاحية لجولة دي بي ورلد العالمية، التي تشمل أيضاً بطولة أبوظبي إتش إس بي سي بالفترة من السابع إلى 10 نوفمبر في ياس لينكس.