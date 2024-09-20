الامارات | المنتخب يهزم غواتيمالا في الأولمبياد العالمي للشطرنج

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز المنتخب الوطني للرجال على منتخب غواتيمالا بنتيجة 3.5 نقاط مقابل نصف نقطة، في الجولة السابعة من منافسات الأولمبياد العالمي للشطرنج، المقامة حالياً بالعاصمة المجرية بودابست.

ويعد هذا الفوز الثالث للمنتخب الذي رفع رصيده إلى ثماني نقاط، تصدر بها ترتيب المنتخبات العربية في الأولمبياد، فيما تصدرت الهند الترتيب العام برصيد 12 نقطة.

ويلتقي المنتخب في الجولة الثامنة مع نظيره المصري، إذ يلعب سالم عبدالرحمن مع باسم أمين، وعمران الحوسني مع أدهم فوزي، وعمار السدراني مع حامد وفا، وإبراهيم سلطان مع سامح صادق.

وعلى صعيد متصل، شارك وفد اتحاد الإمارات للشطرنج، أول من أمس، في اجتماعات «كونغرس» الاتحاد الدولي للشطرنج، المقامة على هامش الأولمبياد.