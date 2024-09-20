الامارات | زوارق أبوظبي تستعد لحسم مونديال الفورمولا 2 في البرتغال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستعد زوارق فريق أبوظبي لبدء تحدٍّ مهم جداً عبر الجولة السادسة والختامية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا2 التي تقام في مدينة فيلافيلها في البرتغال وعلى ضفاف نهر دورو الشهير، وتعد هذه الجولة نقطة الحسم عبر المنافسة على لقب الموسم للبطولة ومحاولات الظفر بأحد أغلى الألقاب في منافسات الرياضات البحرية الدولية التي يسعى فريق أبوظبي لحسمها عبر زورقيه أبوظبي1 بقيادة راشد القمزي، وأبوظبي36 بقيادة منصور المنصوري.

ووصلت المنافسة إلى ذروتها مع ختام الجولة الخامسة والماضية من البطولة، التي تمكن من خلالها منصور المنصوري من إحراز لقب الجولة وخلط أوراق الصدارة، ويتصدر الترتيب العام حالياً راشد القمزي برصيد 61 نقطة، ويأتي ثانياً زورق الليتواني إدرجاس ريابكو برصيد 55 نقطة، ويحل المنصوري ثالثاً برصيد 51 نقطة، كما يدخل في صلب المنافسة كل من البريطاني ماثيو بالفيرمان والسويدية ماتيلدا وايبرج برصيد 44 نقطة لكل منهما.

وللمرة الأولى منذ مواسم طويلة تصل البطولة إلى محطتها الأخيرة مع وجود خمسة منافسين على لقب الموسم، وهو دليل قوي على ارتفاع المستوى الفني وقوة المشاركين في المنافسة.

ويمتلك فريق أبوظبي الفرص الأفضل بوجود متسابقين اثنين ضمن دائرة الترشيحات للمنافسة على اللقب مع أفضلية للقمزي الذي يتصدر الترتيب، ويحلم القمزي بتكرار إنجازه للموسم الثاني على التوالي، وللمرة الخامسة في تاريخ مشاركاته في الفريق، في حين يتطلع المنصوري إلى أن يحرز لقبه الأول أيضاً في المنافسة، ويسجل تاريخه الخاص في سباقات الفورمولا2.

وتبدأ تفاصيل المنافسة عبر التسجيل الرسمي والفحص الفني، اليوم، من خلال الجولة المتوقع مشاركة 16 زورقاً فيها، وتستكمل المنافسة مع سباق أفضل زمن غداً، ثم انطلاق السباق الرئيس والختامي الأحد.