كل ما تريد معرفته عن دوري المحترفين الموسم الجديد

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القاهرة - سامية سيد - تواصل أندية دورى المحترفين الاستعداد القوى من أجل تجهيز لاعبيه من أجل المنافسة القوية على التأهل للدورى الممتاز في الموسم المقبل، والتي يتسم بالقوة لوجود أكثر من نادى شعبى ويمتلك باعا طويلا في مثل هذه المنافسات.

موعد انطلاق دورى المحترفين

وينطلق دورى المحترفين 21 سبتمبر الجارى بعدما أجرى اتحاد الكرة قرعة المسابقة وأسفرت عن مواجهات قوية منذ الجولة الأولى، التي ستكون بمثابة الانطلاقة القوية لبعض الأندية.

وجاءت مباريات الجولة الأولى كالتالي:

طنطا مع وادي دجلة، لافيينا مع راية، أبو قير للأسمدة مع المنصورة، السكة الحديد مع أسوان، كهرباء الإسماعيلية مع ديروط، الترسانة مع منتخب السويس، القناة مع المقاولون العرب، الداخلية مع بلدية المحلة، سبورتنج مع بترول أسيوط، الاتصالات مع بروكسي.

مدربو أندية المحترفين

رفعت 8 أندية شعار الاستقرار هو الحل وعدم تغيير المدربين وهى كل من القناة الذى جدد تعاقده مع أحمد العجوز، وكذلك كهرباء الإسماعيلية الصاعد حديثا مع ياسر الكنانى، وديروط مع علاء إبراهيم، وبروكسى الذى يقوده محمد حامد، وأبو قير للأسمدة مع محمد عطية، ولافيينا مع أحمد صلاح، وعيد مرازيق مع الداخلية، وأخيرا سبورتنج مع أحمد فاروق الذى كان قاب قوسين أو أدنى من خطف بطاقة الممتاز.

فيما تعاقد 12 ناديا مع مدربين جدد وجاءت كالتالى: طنطا - محمد حليم، أسوان - حسام عبد العال، وادى دجلة - محمد الشيخ، بترول أسيوط - سعد صبحى، وى - عمرو أنور، منتخب السويس - أحمد عبد المقصود، المنصورة - رضا العيسوي، الترسانة - جمعة مشهور، أشرف توفيق - نادى راية، إبراهيم صلاح بلدية المحلة، محمد مكى - المقاولون العرب، وأخيرا السكة الحديد مع أحمد عبد الرؤوف.

نظام المسابقة

يتنافس 20 ناديا خلال المسابقة من دورين كاملين، يتأهل أصحاب أول 3 مراكز إلى الدورى الممتاز بشكل مباشر، ويهبط أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة إلى القسم الثالث.