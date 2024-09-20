مصطفى فتحى يثير غضب جماهير الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - أثار مصطفى فتحي لاعب فريق بيراميدز غضب جماهير نادي الزمالك والتى وجهت له انتقادات حاده عبر صفحات السوشيال ميديا على خلفية سؤاله عن توقعاته للقاء القمه فى السوبر الإفريقى بين الأهلي والزمالك والمقرر يوم ٢٧ سبتمبر الجاري باستاد أرينا بمدينة الرياض بالمملكه العربيه السعوديه حيث كان نص الحوار "توقعاتك لمباراة الأهلي والزمالك؟

مصطفى فتحي: وأنا مالي؟ مش موضوعي

مش موضوعك يعني انت بعدت عن الزمالك خلاص؟

مصطفى فتحي: أيوة.

وهاجمت الجماهير اللاعب مؤكده أن نادى الزمالك صاحب فضل عليه وسبب فى شهرته وسبق أن عالجه عدة مرات بسبب إصابته المتكررة .

وذكرت إحدى التعليقات "الناس جايه تتصدم فى حبة الكريز دلوقتى

مصطفى فتحى الزمالك حرفياً هوا ال عمله وكان بيتصاب بالشهور ونعالجه

واول ما جاله عرض التعاون زمان راح جرى عالفلوس وسبنا

وتانى مره فى 2021 وفى عز إحتياجنا ليه والقيد موقوف برده سبنا وخلع عالسعودية ولما رجع رجع على بيراميدز

هوا قليل الاصل من زمان يا شباب بس أنتوا ال مش واخدين بالكوا.

وذكر تعليق آخر "مكنش العشم مصطفى فتحي .!

بس اوعى تنسى ان الزمالك خيره عليك وعملك قيمه وشهره ، حتي اللي بيسأله وزوجته مستغربين من كلامه !!!