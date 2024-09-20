هشام يكن: خبرات الزمالك ستحسم مواجهة الشرطة الكيني

ياسر رشاد - القاهرة - أكد هشام يكن، نجم الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض قادر على تحقيق الفوز أمام الشرطة الكيني والتأهل لدور المجموعات من بطولة الكونفدرالية.

وقال يكن في تصريحات خاصة لبرنامج «زملكاوي»، مع الإعلامي مينا ماهر، المذاع على قناة نادي الزمالك: «خبرات لاعبي الزمالك تمنحهم القدرة على تحقيق نتيجة إيجابية أمام الشرطة الكيني والفوز بهدف نظيف خارج الأرض يمنح الأبيض أفضلية قبل مواجهة الغد».

وأضاف: «يجب أن يدافع لاعبي الزمالك عن أنفسهم وأسمائهم في المباريات الكبرى، ويجب أن يكون هناك تجانس بين الصفقات الجديدة واللاعبين القدامى خلال الفترة المقبلة».

أحمد سليمان يصدم جماهير الزمالك بشأن الصفقات

وجه أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، صدمة لجماهير القلعة البيضاء بشأن ملف صفقات الفريق الكروي، في الوقت الحالي.

وقال سليمان في تصريحات خاصة لبرنامج «زملكاوي» المذاع على قناة نادي الزمالك: «لن نتحدث عن الصفقات في الوقت الحالي والملف مغلق تمامًا حتى مباراة السوبر الإفريقي والتتويج باللقب».

وأضاف: «أطالب جماهير الزمالك بدعم الفريق خلال الفترة المقبلة من أجل مباراة السوبر الإفريقي والفوز باللقب».

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك، يوم الجمعة الموافق 27-9-2024، في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب «المملكة أرينا» بالمملكة العربية السعودية.