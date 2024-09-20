ثروت سويلم: النظام الجديد للدوري هو الأنسب في الوقت الحالي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المحترفة أن التعاقد مع الشركة الألمانية لإدارة مباريات بطولة الدوري الممتاز في الموسم المقبل قرار صائب لصالح جميع أندية الدوري.

وقال ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المحترفة عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" من وجهة نظري أن النظام الجديد للدوري الممتاز هو الأنسب في الوقت الحالي نظراً لإنقاذ الموسم وتخفيف ضغط المباريات على أندية الدوري الممتاز ".

وأضاف سويلم :" لم يكن باستطاعة رابطة الأندية اتخاذ قرارات بشأن شكل الدوري بمفردها ".