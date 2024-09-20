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أزمة في الأهلي بسبب على معلول.. تفاصيل

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ياسر رشاد - القاهرة - قال الإعلامي محمد شبانة، بأن الأهلي سيقوم بقيد علي معلول في يناير، وهو ما يضع الأهلي في موقف صعب بالنسبة لعدد اللاعبين الأجانب.

وتابع شبانة في برنامجه "بوكس تو بوكس" المذاع على فضائية etc: "معلول سيتم قيده في يناير هذا أمر مؤكد، هل الأهلي حينها سيقوم بإعارة يحيى عطية الله؟!".

وتابع: "غير منطقي أن يكون هناك ٢ لاعبين أجانب في مركز واحد خاصة لو هذا المركز هو الظهير الأيسر".

وواصل: "الأقرب إعارة يحيى عطية الله، لأن ليس منطقي رحيل أشرف داري الذي جاء لخلافة محمد عبدالمنعم،  كما يعتمد كولر على رضا سليم وبيرسي تاو".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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