شكرا لقرائتكم خبر عن حلمى طولان يكشف كواليس فشل تدريب الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

كشف حلمي طولان نجم نادي الزمالك السابق، كواليس فشل توليه قيادة الإسماعيلي.

وقال حلمي طولان في تصريحات تلفزيونية : "نصر أبو الحسن ومحسن عبد المسيح وعلي أبو جريشة تحدثوا معي وعرضوا ظروف نادي الإسماعيلي أمامي سواء مشاكل وأزمات القيد وعدد اللاعبين المتواجدين في الفريق".

وتابع: "لم اعتذر عن قيادة الإسماعيلي بل تحدثت مع رئيس الإسماعيلي وقولت له ضع يدك في يدي لأن المهمة صعبة للغاية بل مستحيلة، وهو قبل التحدي، وكنت على أتم الاستعداد لقبول المهمة".

وواصل: "لم أطلب الحصول على ٣ مليون جنيه مقدم تعاقد، هناك انقسام في المجلس، والغالبية كان تريد قدومي".

وختم: "نصر أبو الحسن وأمين الصندوق هما الذين ابعدوني عن الإسماعيلي، ورئيس النادي يرغب في تعيين مارك فوتا".