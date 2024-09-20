شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عبد العزيز: ليس لدى نية للترشح لرئاسة اتحاد الكرة أو الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

كشف خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة السابق، عن حقيقة نيته في الترشح خلال الانتخابات القادمة لرئاسة اتحاد الكرة، أو تفكيره في الترشح لرئاسة نادي الزمالك في فترة لاحقة.

وقال خالد عبد العزيز في تصريحات لبرنامج الهدف عبر قناة أون تايم سبورت 2: فكرت في الترشح خلال انتخابات اتحاد الكرة لكن النية ليست موجودة في الوقت الحالي، الأمر مرتبط بوجود خطة كاملة لكل المسابقات ولم أضع تلك الخطة، ولم أدخل في الصورة الكاملة بتفاصيلها، لدي الخبرات والدولة استثمرت فينا طوال السنوات الماضية، ولكن ليس لدي نية للترشح وأتمنى التوفيق لكل الأسماء التي ستترشح.

أضاف: الزمالك أكبر وأهم من أي شخص واسمه يرفع أي شخص، ولا يمكن أن قول شخص جاء لينقذ الزمالك، اسم الزمالك كبير، ولم يكن لدي نية للترشح لأنني لست من الشخصيات التي تسعى للفوز في الانتخابات ثم تأتي بعد ذلك تقول أن النادي به أزمة مالية، أنت تعرف ذلك من قبل الترشح.

واصل: لم أذهب إلى انتخابات الزمالك مطلقاً بسبب التفسيرات التي تؤخذ على ذلك ومنذ دخولي الحكومة من 2011، لم أحضر الانتخابات في الزمالك حتى لا يأخذ علي أخد أنني أساند شخص أو قائمة ضد البقية.

واختتم: إدارة الكرة المصرية تأثرت ببعض المشكلات، لم نتأهل لبطولة أفريقيا 3 مرات متتالية والدولة بذلت جهوداً كبيرة، والمسابقة لم تكن منتظمة ولكن نجحنا في العودة إلى انتظامها، ثم وصلنا للبطولة ولكأس العالم بعد غياب 28 سنة، ونحن الآن على بداية الاستقرار للكرة المصرية التي ستستعيد مكانتها.