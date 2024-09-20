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شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قرعة سيدات اليد فى بطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهدالجمعة، 20 سبتمبر 2024 01:02 ص
أقيمت منذ قليل بالعاصمة كينشاسا مراسم إجراء قرعة بطولة أفريقيا فى نسختها الـ26 للسيدات لكرة اليد والتى تستضيفها جمهورية الكونغو الديموقراطية خلال الفترة من 27 نوفمبر الى 7 ديسمبر 2024.
واسفرت قرعة أفريقيًا للسيدات عن تواجد منتخب مصر ضمن المجموعه الأولي التي تضم:
- الكونغو والسنغال ومصر والجزائر والرأس الاخضر وكينيا
فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات:
انجولا والكونغو الديمقراطية وتونس وغينيا والكاميرون وأوغندا
والمنتخبات المشاركة بالبطولة، هى: منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية - منتخب مصر الوطنى - منتخب تونس - منتخب الجزائر - منتخب انجولا - منتخب الكاميرون - منتخب الرأس الاخضر - منتخب الكونغو - منتخب غينيا - منتخب السنغال - منتخب كينيا - منتخب اوغندا.
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