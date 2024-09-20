شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى عسل يتأهل لنصف نهائي بطولة باريس للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

تأهل البطل المصري مصطفى عسل المصنف الثاني عالمياً لرجال الاسكواش، إلى الدور نصف النهائي ببطولة باريس المفتوحة للاسكواش، والتي تقام فى فرنسا خلال الفترة بين 15 إلى 21 سبتمبر الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 190 ألف دولار، كواحدة من أهم بطولات الاسكواش فى الموسم الجديد 2024-2025.

وفاز مصطفى عسل في ربع النهائي على مواطنه مازن هشام بنتيجة 3-0، في مباراة استغرقت 42 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 12-10, 11-6, 11-4.

وكان الثنائي المصري نور الشربيني المصنفة العالمية الأولى لسيدات الاسكواش، وعلي فرج المصنف الأول عالمياً للرجال، قد توجا بلقب بطولة باريس التي انطلقت في نسختها الأولى خلال الموسم الماضي.

وشهدت البطولة مشاركة 22 لاعباً ولاعبة من مصر، بواقع 10 لاعبين في منافسات الرجال، و12 لاعبة في منافسات السيدات جاءوا كالتالي:

10 لاعبين في منافسات الرجال وهم: علي فرج، كريم عبد الجواد، علي أبو العنين، يوسف سليمان، مصطفى عسل، محمد الشربيني، مازن هشام، طارق مؤمن، فارس الدسوقي، يوسف إبراهيم.

12 لاعبة في منافسات السيدات وهم: نور الشربيني، مريم متولي، روان العربي، سلمى هاني، زينة ميكيوي، هنا معتز، هانيا الحمامي، فيروز أبو الخير، هنا رمضان، فريدة محمد، ندى عباس، نوران جوهر.