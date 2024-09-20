شكرا لقرائتكم خبر عن بسام وليد لاعب غزل المحلة يبدأ التأهيل من إصابة الرباط الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ بسام وليد لاعب فريق غزل المحلة، المرحلة الأولى من التأهيل تحت إشراف طبيب الفريق عقب إجراء جراحة الرباط الصليبى منذ أيام قليلة.

وكانت الأشعة التي أجراها الجهاز الطبي لنادي غزل المحلة أثبتت إصابة بسام وليد ظهير أيمن الفريق بقطع في الرباط الصليبي، التي تعرض لها اللاعب خلال مباراة فريقه أمام أصحاب الجياد والتي أقيمت بالأكاديمية البحرية بالإسكندرية ضمن وديات الفريق المحلاوي استعدادا لانطلاقة الدوري الممتاز.

وفى سياق آخر، حقق فريق غزل المحلة الفوز على نظيرة التحدى الليبى 2 -1 في المباراة الودية التي جمعتهما على أحد ملاعب القاهرة ضمن الاستعدادات لانطلاق بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وتمكن محمد حمدي زكي من تسجيل ثنائية غزل المحلة في الدقيقة الأولى والدقيقة 20 بينما جاء فريق التحدي عن طريق أحمد ياسر في الدقيقة 18 من ركلة جزاء.

ونجح غزل المحلة الموسم الماضى تحت قيادة أحمد عيد عبد الملك فى العودة لدورى الأضواء والشهرة من جديد بعد منافسة شرسة مع العديد من الأندية صعد على أثرها المحلة بصحبة بتروجت وحرس الحدود .