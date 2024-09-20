موعد مباراة الزمالك اليوم والقناة الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهى خورشيد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لتأكيد صعوده إلى الدور المقبل من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، عندما يستضيف نظيره الشرطة الكيني اليوم الجمعة ضمن إياب دور الـ32 من عمر المسابقة.

وحقق الزمالك فوزاً على الشرطة الكيني بهدف نظيف سجله عبدالله السعيد، في مباراة الذهاب التي أقيمت على نيايو الوطني بالعاصمة نيروبي.

موعد مباراة الزمالك والقناة الناقلة

ويستضيف الفريق الكروي بنادي الزمالك نظيره الشرطة الكيني على استاد القاهرة الدولي، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتذاع المباراة بشكل حصري عبر قناة "أون تايم سبورت 1".