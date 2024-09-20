"الزمالك ضد الشرطة الكيني".. مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهى خورشيد:

تقام اليوم الجمعة الموافق 20 أغسطس الجاري، العديد من المباريات الهامة بمختلف الملاعب العالمية والعربية، أبرزها مباراة الزمالك والشرطة الكيني في إياب دور الـ32 من كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويعرض "الخليج 365" في السطور التالية مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة:

كأس الكونفدرالية الأفريقية

الزمالك ضد الشرطة الكيني.. الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. أون تايم سبورت 1.

ألافيس ضد اشبيلية.. العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. بي إن سبورت 3.

الدوري الفرنسي

نيس ضد سانت اتيان.. العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. بي إن سبورت 5.

كالياري ضد إمبولي.. السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. STARZ play.

هيلاس فيرونا ضد تورينو.. العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة..STARZ play.

دوري روشن السعودي

الخليج ضد الفيحاء.. السادسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. SSC SPORT.

أهلي جدة ضد ضمك.. السابعة إلا خمس دقائق بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. SSC SPORT.

الاتفاق ضد النصر.. التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. SSC SPORT.