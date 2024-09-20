عبد المنعم على رأس قائمة نيس لمواجهة سانت إتيان بالدوري الفرنسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

يظهر النجم المصري محمد عبد المنعم لاعب فريق نيس الفرنسي، في قائمة الفريق لمواجهة سانت اتيان، ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

ويلاقي فريق نيس الفرنسي نظيره سانت اتيان غداً الجمعة، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة ببطولة الدوري الفرنسي.

وانضم محمد عبد المنعم إلى فريق نيس، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قادماً من النادي الأهلي.

وشارك عبد المنعم رفقة فريق نيس في مباراتين، واحدة أساسياً وآخرى حل بديلاً في اللقاء.

ولعب عبد المنعم بشكل أساسي في مباراة نيس الماضية أمام فريق مارسيليا، في اللقاء الذي انتهى بهدفين دون مقابل لصالح مارسيليا.

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