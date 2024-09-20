يصطبحهم للتدريبات ورافقوه في وحدته.. حكاية حب عبد الرزاق حمد الله للقطط (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

يعرف النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله لاعب اتحاد جدة السعودي، بقدراته المهارية و التهديفية العالية، التي جعلته أحد أفضل وأهم المهاجمين العرب خلال السنوات الماضية.

ونجح عبد الرزاق حمد الله في كتابة اسمه بحروف من ذهب، في تاريخ كرة القدم العربية بشكل عام، حيث اشتهر اللاعب بقدراته العالية والكبيرة، على تسجيل الأهداف بغزارة.

وخاض حمدالله العديد من التجارب الاحترافية المختلفة، أبرزها المشاركة رفقة فريق جوانزهو الصيني، بالإضافة إلى سلسلة كبيرة من الانتقالات بين الدول العربية، سواء في قطر رفقة "الجيش والريان وفي المملكة العربية السعودية رفقة كلا من "النصر، الاتحاد" قبل الانتقال إلى الشباب السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وعلى الجانب الإنساني وبعيداً عن كرة القدم، فيعرف حمدالله بعشقه الكبير لتربية الحيوانات، وبشكل خاص تربية القطط.

واشتهر حمدالله بعشقه للقطط، حيث أنه لم يكتفي فقط بتربيتهم داخل منزلهم، بل تطورت الأمر مع حمدالله إلى اصطحابه للقطة الخاصة به، في ملاعب التدريب.

وخلال فترة تواجد عبد الرزاق حمد الله في الصين، كان يتواجد وحيداً في منزله، ولم يتعامل مع الكثير من الأشخاص، واستمر في التنقل والعيش مع القطة الخاصة به فقط.

كما أن اللاعب خلال تواجده في الدوري الصيني، حرص على التنقل وزيارة حديقة حيوان شهيرة في مدينة جوانزهو، المدينة التي عاش بها النجم المغربي.

وتواصل عشق حمدالله التام للقطط، حتى بعد انتقاله للعب في الدوري السعودي للمحترفين، حيث كان يحرص صاحب ال 33 عاماً بشكل دائم، على اصطحاب قططه معه إلى التدريبات.

وخلال فترة تواجد اللاعب في فريق الاتحاد السعودي، انتشرت له العديد من الصورة، خلال اصطحابه القطة الخاصة به خلال المران وحملها بين يديه داخل أرض الملعب.

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