شبانة: اتحاد الكرة هو المسؤول عن أزمة السوبر المصري

ياسر رشاد - القاهرة - قال الإعلامي محمد شبانة بأن اتحاد الكرة هو المسؤول عن الأزمة الحالية المتعلقة بمواعيد السوبر المصري لأنه المنوط بالتنسيق مع كافة الأطراف المعنية.

وتابع شبانة في برنامج "بوكس تو بوكس" المذاع على فضائية etc: "اتحاد الكرة هو المسؤول عن التنسيق مع كافة الأطراف بشأن تحديد مواعيد مناسبة لبطولة السوبر المصري ومتوافقة مع معسكر المنتخب".

وواصل: "اتحاد الكرة لابد أن يضع بند في لائحته ويكون أسمه "بند المحايلة" لأنه لا يستطيع تنسيق هذه الملفات بالشكل المطلوب".

وأضاف: "الأهلي ألمح لمشكلة في مواعيد السوبر المصري، لأن مواجهة موريتانيا يوم ١٥ والسوبر يوم ١٨؛ فضلًا عن ارتباط الأهلي بأولى مبارياته في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا".