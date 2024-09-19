شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس البروفة الأخيرة للزمالك قبل مباراة الشرطة الكينى غداً.. صور والان مع تفاصيل الخبر

شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذى أقيم اليوم الخميس العديد من استعداداً للقاء الشرطة الكيني غدا في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق جلسة مع اللاعبين قبل المران، طالبهم خلالها بضرورة التركيز استعداداً للمباراة المرتقبة من أجل تحقيق الفوز.

وحرص الجهاز الفني على تخفيف الحمل البدني للاعبين قبل اللقاء خوفاً من تعرضهم للإجهاد، وأدى اللاعبون تدريبات بدنية خفيفة تحت إشراف جواو ميجيل مخطط الأحمال،وأدى اللاعبون فقرة تدريبات خططية تحت قيادة البرتغالي جوزيه جوميز، قبل خوض تقسيمة فنية لتنفيذ ما تم التدريب عليه.

وفي ختام المران خصص الجهاز الفني فقرة لتدريب اللاعبين على ركلات الترجيح، استعداداً للمواجهة المرتقبة أمام الشرطة الكيني،ويستضيف فريق الزمالك نظيره الشرطة الكيني باستاد القاهرة الدولي في الثامنة مساء غداً الجمعة في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.

وكان لقاء الذهاب الذي أقيم يوم السبت الماضي على ملعب نيايو الوطني بالعاصمة الكينية نيروبي، كان انتهى بفوز الزمالك بهدف دون رد سجله عبد الله السعيد.



سيف الجزيرى



حسام عبد المجيد



زياد كمال



زيزو



شيكابالا



عبد الله السعيد



عمر جابر



محمد شحاتة



مصطفى الزنارى