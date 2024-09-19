شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتوح خارج قائمة الزمالك فى مباراة الشرطة الكينى غدا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الحاجالخميس، 19 سبتمبر 2024 09:44 م
وقال المصدر في تصريحات لليوم السابع أن مشاركة أحمد فتوح في المباريات المقبلة للفريق ستكون وفقا لقرار البرتغالى جوزيه جوميز وأضاف المصدر أنه جارى تأهيل اللاعب ودخوله سريعا في أجواء الفريق.
وكانت محكمة جنايات مطروح الدائرة الثانية جنايات برئاسة المستشار أمجد السيد عوض رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار بركات عبد الحليم والمستشار محمد عبد السميع العشماوى والمستشار عبد الجليل محمد حماد، وسكرتير المحكمة حسن عمر، قررت تأجيل محاكمة أحمد فتوح لاعب الزمالك، لجلسة 22 أكتوبر وإخلاء سبيله بضمان مالى 50 ألف جنيه.
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