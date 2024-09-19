شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أسباب تؤدى لنجاح دورى المحترفين الموسم المقبل.. كثرة الأندية الشعبية الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق مسابقة دورى المحترفين المقرر انطلاقه في السابع من أكتوبر المقبل بعد تأجيله لمدة أسبوع بناء على رغبة عدد من الأندية التي طالبت بتأجيل البطولة خاصة الثلاثى الهابط من الدورى الممتاز بداعى تأخير انتهاء مسابقة دورى نايل والتي انتهت منذ أيام قليلة ورحيل العديد من اللاعبين من الثلاثى المقاولون العرب والداخلية وبلدية المحلة بالإضافة لتغيير المديرين الفنيين حيث رحل محمد مكى المدير الفني لبلدية المحلة لقيادة المقاولون العرب ، بينما تعاقد مسئولو المحلة مع إبراهيم صلاح نجم الزمالك الأسبق في التجربة الأولى له كمدير فنى ، بينما مازال عيد مرازيق مديرا فنيا للداخلية .

وأعلنت كافة الأندية حالة الطوارئ القصوى بالتعاقد مع عدد من اللاعبين والأجهزة الفنية الأكفاء من أجل المنافسة على الصعود للدورى أو البقاء على أقل تقدير في ظل المنافسة الشرسة المتوقعة بين أكثر من نادى على الصعود .

ورغم كافة الصعوبات التي تواجه مسابقة دورى المحترفين إلا أن هناك 5 أسباب تؤدى لنجاح المسابقة نرصدها في التقريرالتالى :

• قرب المستوى الفني بين الفرق



يعد دورى المحترفين من أفضل الدوريات نظرا لقرب المستوى الفني بين الـ20 نادى الذين يخوضون المسابقة فلا تعلم نتيجة أي مباراة مسبقا في ظل امتلاك كافة الأندية للمال والتعاقدات القوية التي أبرمها الجميع فنلاحظ أن المنافسة على الصعود ستكون بين أكثر من نادى على رأسها وادى دجلة والقناة والترسانة وطنطا وراية ولافيينا والسكة الحديد وأبو قير للأسمدة وسبورتنج .



• انتظام مسابقة الدورى



من أفضل الأمور في مسابقة دورى المحترفين انتظام المسابقة حيث تنطلق في السابع من أكتوبر وستقام يوم الأحد والإثنين من كل أسبوع مع منح كافة الفرق راحة خلال شهر رمضان فقط لاغير ، لذا فإنها تعد البطولة الوحيدة المعتمدة في اتحاد الكرة صاحبة المواعيد المحددة مسبقا .



• كثرة الأندية الشعبية



أكثر ما يميز دورى المحترفين كثرة الأندية الشعبية التىتمثل المحافظات مثل منتخب السويس الذى يمثل محافظة السويس ، وطنطا الذى يمثل محافظة الغربية ، وبلدية المحلة ، والترسانة ، والمنصورة زعيم الدقهلية وهو ما سيؤدى لقوة كبيرة خلال المباريات التي ستقام بين هؤلاء الفرق .



• إذاعة المباريات



من أفضل الأمور بدورى المحترفين إذاعة المباريات بشكل حصرى خلال الموسم المقبل على قنوات أون تايم سبورت وهو ما سيعطيه أهمية وقوة أكبر من الموسم المنقضى خاصة وأن اللاعبين سيعلمون أن مبارياتهم ستذاع على مدار الموسم .



• الإستعانة بحكام دوليين



الإستعانة بحكام دوليين خلال المسابقة نظرا لقوة المباريات وهو ما سيضفى على المسابقة قوة خوفا من الأخطاء التي وقع فيها الحكام خلال الموسم المنقضى وأدت لضياع نقاط من بعض الفرق ، لذا فإن الموسم المقبل سيشهد ظهور عدد من الحكام الدوليين في المباريات الحساسة .